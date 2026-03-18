ВСУ оставили без света более 50 тысяч жителей Херсонской области

В Херсонской области более 51 тысячи жителей четырех муниципалитетов остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по подстанции в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор уточнил, что аварийное отключение электроснабжения произошло в Геническом, Горностаевском, Верхнерогачикском и Великолепетихском округах. Без света остались «53 населенных пункта и более 51 тысячи человек», – добавил он.

По словам Сальдо, 27 социально значимых объектов переведены на резервные источники питания.

Геническ, Наталья Петрова

