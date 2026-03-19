российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2026, 17:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москалькова сообщила о подготовке новых обменов военнопленных и гражданских лиц между Россией и Украиной

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, фото: пресс-служба Кремля

В настоящее время готовятся новые обмены военнопленными и гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, списки для проведения обмена существуют.

«Мы очень надеемся, что и обмены военнопленными, и возвращение гражданских лиц все-таки состоится», – цитирует ее слова ТАСС.

При этом Москалькова отметила, что дата возможного обмена пока не определена, поскольку есть «много составляющих для решения этого вопроса».

«Ведем переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады. Но самая большая наша боль по поводу семи жителей Курской области, которые удерживаются больше года, и пока еще решения по датам их возвращения не определено», – отметила омбудсмен.

«В повестке переговоров [в рамках процесса в Женеве и Абу-Даби] этот вопрос один из приоритетных – о возвращении курских [жителей]. Но и решение самого главного вопроса», – добавила Москалькова.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Украина,