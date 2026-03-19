Москалькова сообщила о подготовке новых обменов военнопленных и гражданских лиц между Россией и Украиной

В настоящее время готовятся новые обмены военнопленными и гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, списки для проведения обмена существуют.

«Мы очень надеемся, что и обмены военнопленными, и возвращение гражданских лиц все-таки состоится», – цитирует ее слова ТАСС.

При этом Москалькова отметила, что дата возможного обмена пока не определена, поскольку есть «много составляющих для решения этого вопроса».

«Ведем переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады. Но самая большая наша боль по поводу семи жителей Курской области, которые удерживаются больше года, и пока еще решения по датам их возвращения не определено», – отметила омбудсмен.

«В повестке переговоров [в рамках процесса в Женеве и Абу-Даби] этот вопрос один из приоритетных – о возвращении курских [жителей]. Но и решение самого главного вопроса», – добавила Москалькова.

Москва, Анастасия Смирнова

