Среда, 18 марта 2026, 20:02 мск

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ ранен мирный житель

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В Белгородской области в результате удара дрона со стороны вооруженных формирований киевского режима ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в районе села Купино Шебекинского округа. «От детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки посечены осколками два легковых автомобиля и автобус», – уточнил губернатор.

В то же время глава Белгородской области отметил, что город Грайворон был атакован 4 FPV-дронами, в результате чего посечены фасады, остекление коммерческого объекта, административного здания и одной квартиры жилой многоэтажки. При этом повреждены три машины.

Противник также атаковал гражданские объекты в селах Дорогощь и Гора-Подол, добавил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Украина

