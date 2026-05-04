Понедельник, 4 мая 2026, 19:38 мск

Днем над Россией нейтрализовали 90 беспилотников ВСУ

Фото Минобороны РФ

Сегодня днем силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, всего было сбито 90 дронов Вооруженных сил Украины над восемью регионами России.

В частности, под ударом вражеских дронов оказались Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Нижегородская и Тульская области, а также московский регион.

Атаки были отражены в период с 9:00 до 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что с начала суток над Московским регионом было сбито порядка десяти украинских БПЛА, одни из беспилотников попал в ЖК на Мосфильмовской улице. Никто из людей не пострадал.

Вечером 3 мая и ночью 4 мая над регионами России силы ПВО нейтрализовали 117 вражеских дронов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Украина

