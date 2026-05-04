Понедельник, 4 мая 2026, 17:01 мск

Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к Москве

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил градоначальник в своем канале в Max.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации около десятка вражеских дронов, направленных в сторону Москвы. Один из беспилотников попал в ЖК на Мосфильмовской улице на западе столицы. Никто из людей не пострадал.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

