Понедельник, 4 мая 2026, 14:58 мск

Силы ПВО сбили еще три дрона на подлете к Москве

Силы противоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

С ночи на подлете к Москве были сбиты шесть дронов. Еще один беспилотник попал в ЖК на Мосфильмовской улице на западе столице, пострадавших нет.

Днем в целях безопасности вводились ограничения на полеты в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты на протяжении трех часов. Аэропорт возобновил работу в 14:40 мск. Во Внуково задержтваются на прилет и вылет свыше 50 рейсов, следует из данных онлайн-табло.

Москва, Наталья Петрова

