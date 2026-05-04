Два мирных жителя пострадали в Брянской области во время ночного налета дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 117 дронов ВСУ над 15 регионами России. В Брянской области пострадали два мирных жителя.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона», – сообщает Минобороны.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Последствия ночного налета устанавливаются.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших. Дроны-камикадзе атаковали поселки Мирские Погарского района и Сенчуры Суземского района. Ранения получили двое мужчин, им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, Росавиация ночью вводила ограничения в аэропортах Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары, Оренбурга и столичных Внуково и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

