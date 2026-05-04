Над Калужской областью сбили девять украинских БПЛА

Сегодня в течение дня над территорией Калужской области силы противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«В течение дня силами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территориями Барятинского, Жуковского, Малоярославецкого и Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», – уточнил губернатор в своем канале в Max.

Согласно предварительной информации, которую привел Шапша, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что днем над Россией силы ПВО обезвредили 90 украинских БПЛА.

Калуга, Анастасия Смирнова

