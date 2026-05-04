Понедельник, 4 мая 2026, 21:36 мск

В Тульской области силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников ВСУ

В Тульской области силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено еще пять украинских беспилотников. Пострадавших нет», – уточнил губернатор в своем канале в Max.

Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

При этом Миляев предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в Тульской области сохраняется.

Исходя из данных, опубликованных в аккаунте губернатора Тульской области, с начала суток в регионе сбили 21 украинский беспилотник.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что днем 4 мая над Россией были сбиты 90 вражеских дронов.

Тула, Анастасия Смирнова

