Один человек погиб и семеро, включая ребенка, пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Вооруженные формирования киевского режима в течение дня атаковали три муниципалитета в Белгородской области, в результате чего один мирный житель погиб, еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ЧП со смертельным исходом произошло в Шебекинском округе в поселке Батрацкая Дача.

«В результате атаки беспилотника мужчина получил тяжелые ранения. Медики городской больницы №2 г. Белгорода боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью...» – уточнил губернатор в своем канале в Max.

В то же время поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадали трое, в том числе 10-летний ребенок.

«В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди в Краснояружскую ЦРБ доставлена женщина. После оказания помощи она доставляется в областную клиническую больницу. Еще у одной женщины баротравма, от госпитализации она отказалась, лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Ее 10-летнего сына, который также получил баротравму, бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», – отметил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube