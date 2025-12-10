российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 декабря 2025, 18:31 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В ноябре в результате атак ВСУ в России погибли 38 мирных жителей, ранены более 250 человек

По итогам ноября текущего года в результате атаки вооруженных формирований Украины пострадали как минимум 300 мирных жителей России. Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ранения различной степени тяжести получили 262 человека, погибли 38.

«Среди трех сотен жертв украинской агрессии – 21 несовершеннолетний: травмы и увечья получили 20 детей и подростков, один ребенок скончался», – уточнил дипломат в своем телеграм-канале.

Согласно его данным, всего с начала эскалации 17 февраля 2022 года в результате атак ВСУ пострадали как минимум 25 022 мирных жителя, из них получили ранения 17 819 человек, погибли 7 203. В их числе не менее 1 328 детей: ранен 1 091 несовершеннолетний, погибли 237.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ обстреляли больницу в Алешках: погибли три медработника, двое ранены / Над Брянской областью сбили 16 украинских беспилотников / ВС РФ продолжают зачистку Дмитрова, Светлого и Гришино в ДНР / Мирный житель российского Запорожья ранен в результате атаки БПЛА / Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников на подлете к Москве / Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек: семеро госпитализированы / В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал боец «Орлана» / Минобороны: над Россией днем уничтожено 15 украинских беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Украина,