В ноябре в результате атак ВСУ в России погибли 38 мирных жителей, ранены более 250 человек

По итогам ноября текущего года в результате атаки вооруженных формирований Украины пострадали как минимум 300 мирных жителей России. Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ранения различной степени тяжести получили 262 человека, погибли 38.

«Среди трех сотен жертв украинской агрессии – 21 несовершеннолетний: травмы и увечья получили 20 детей и подростков, один ребенок скончался», – уточнил дипломат в своем телеграм-канале.

Согласно его данным, всего с начала эскалации 17 февраля 2022 года в результате атак ВСУ пострадали как минимум 25 022 мирных жителя, из них получили ранения 17 819 человек, погибли 7 203. В их числе не менее 1 328 детей: ранен 1 091 несовершеннолетний, погибли 237.

