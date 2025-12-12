Еврокомиссия отреагировала на иск Банка России к Euroclear

В ЕС не опасаются перспектив судебного иска Банка России к Euroclear. Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, европейские финансовые институты, у которых находятся активы РФ, полностью защищены от судебных разбирательств.

«Активы не изымаются, и принцип суверенного иммунитета соблюдается. Напомню, что активы ЦБ России, находящиеся в ЕС, в том числе в центральных депозитариях, таких как Euroclear, иммобилизованы в соответствии с санкциями Евросоюза», – цитирует его заявление РИА «Новости».

По словам еврочиновника, такая ситуация соответствует как праву ЕС, так и международному праву.

Ранее сегодня стало известно, что Центробанк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что это решение принято в ответ на незаконные действия депозитария и в связи с рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия их владельца.

По данным западной прессы, Евросоюз планирует в ускоренном порядке принять закон, который предоставит Брюсселю чрезвычайные полномочия для обхода национального вето при продлении антироссийских санкций. Это позволит заблокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро на неопределнный срок без принципа единогласия.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube