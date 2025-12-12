Банк России решил взыскать убытки с Euroclear в московском арбитраже

Центробанк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что это решение принято в ответ на незаконные действия депозитария и в связи с рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия их владельца.

«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – заявил регулятор.

После начала специальной военной операции активы Центробанка РФ в Европе были заморожены. Общая сумма заблокированных активов – порядка 210 млрд евро. Большая их часть – 185 млрд евро – находится в депозитарии Euroclear. 3 декабря Еврокомиссия одобрила план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе.

ЦБ РФ также заявил, что намерен оспорить «во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи», любые попытки Евросоюза использовать активы Банка России без его согласия.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – сказано в сообщении регулятора.

В ЦБ считают несогласованное использование российских активов незаконным, противоречащим международному праву, в том числе нарушающим принципы суверенного иммунитета активов.

