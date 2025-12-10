Евросоюз спешит узаконить бессрочную блокировку активов России

Евросоюз планирует в ускоренном порядке принять закон, который предоставит Брюсселю чрезвычайные полномочия для обхода национального вето при продлении антироссийских санкций. Это позволит заблокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро на неопределнный срок без принципа единогласия. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников, знакомых с планами.

«ЕС готовит срочное голосование на этой неделе, чтобы бессрочно заблокировать до 210 млрд евро российских активов и обойти возможное вето со стороны Венгрии до саммита лидеров ЕС. Для этого впервые используют чрезвычайные полномочия, отменяющие принцип единогласия по санкциям», – говорится в публикации. В Брюсселе, таким образом, хотят сохранить рычаги давления на Россию на фоне переговоров по мирному урегулирвоанию на Украине.

Еврокомиссия собирается использовать доходы от замороженных активов России для предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро в ближайшие два года. Для реализации этой схемы необходимо, чтобы активы оставались заблокированными бессрочно, а не на шестимесячные периоды, продление которых требует единогласного решения всех 27 стран ЕС.

В Брюсселе опасаются, что Венгрия, выступающая против помощи Украине, может заблокировать продление ограничительных мер, особенно в случае изменения позиции США по санкционной политике.

Напомним, 3 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет конфискации замороженных российских активов в Европе. Речь идет об использовании активов РФ, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Однако против такого решения выступила Бельгия, опасаясь юридических и финансовых последствий. Премьер-министр страны Барт де Вевер потребовал от стран ЕС юридически обязывающие гарантии в случае реализации решения.

Вопросы блокировки российсих активов и финансирования Киева будут рассматриваться на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что любые попытки экспроприации российских активов не останутся без ответа и повлекут «очень серьезные последствия» для стран, юридических и физических лиц, участвующих в таких решениях.

