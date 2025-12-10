В Кремле предупредили о серьезных последствиях в случае изъятия активов России

Любые попытки конфисковать замороженные резервы России не останутся без ответа. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», – сказал он «Известиям». У Москвы есть понимание, как действовать в случае экспроприации российских активов, добавил пресс-секретарь российского лидера. Правительство РФ работает над пакетом ответных мер на этот случай.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет конфискации замороженных российских активов в Европе. Речь идет об использовании активов РФ, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Планировалось, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на репарационный кредит Украине. В ЕС рассчитывают, что эти средства обеспечат потребности Украины в ближайшие два года в условиях конфликта с Россией. Однако против такого решения выступила Бельгия, опасаясь юридических и финансовых последствий. Премьер-министр страны Барт де Вевер потребовал от стран ЕС юридически обязывающие гарантии в случае реализации решения.

Вопрос финансирования Киева будет рассматриваться на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

Москва, Наталья Петрова

