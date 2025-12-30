российское информационное агентство 18+

Президент Белоруссии помиловал 22 человека в преддверии Нового года

Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер в преддверии Нового года подписал указ, на основании которого помилованы 22 человека. «Из этого числа 20 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди помилованных – 15 женщин и семеро мужчин. «Все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», – отметили в пресс-службе.

Лукашенко принимал решение о помиловании из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц.

Минск, Зоя Осколкова

