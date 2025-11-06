В Белоруссии произошел пожар на НПЗ

В Белоруссии произошел пожар на территории крупного нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС поступило сообщение о возгорании дизельного топлива на НПЗ в городе Новополоцк на севере страны. На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Во взаимодействии с техническим персоналом предприятия была организована подача в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

В тушении пожара задействовано 17 единиц техники МЧС и более 70 человек личного состава. Никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Минск, Зоя Осколкова

