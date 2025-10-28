«Могут разыгрывать спектакль для России»: Лукашенко высказался о позиции США по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут быть не искренними в отношении России в контексте украинского урегулирования. По его мнению, Вашингтон может разыгрывать спектакль для Москвы и в итоге вернется к прежней политике.

«Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту – это тоже разыгрываемый спектакль», – заявил Лукашенко на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. По его словам, последние данные об этом «все больше и больше говорят». «Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игры здесь быть не может. Потому что, как говорит тот же Трамп, гибнет много людей», – заключил Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он призвал не обольщаться действиями США – их следует рассматривать в качестве элемента гибридной войны.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к миру на Украине. «Но надеемся, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений», – сказал российский министр на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Лавров напомнил, что глава Белого дома неоднократно до и после саммита на Аляске говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир на Украине, а не временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. «Так что я надеюсь, что все-таки вот эта логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал глава МИД РФ.

