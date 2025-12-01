В Белоруссии обезврежен беспилотник из Ливы, который сбрасывал экстремистские материалы

В Белоруссии нейтрализован запущенный из Литвы беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который собирал разведданные и сбрасывал экстремистские материалы. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, беспилотник упал накануне на одной из улиц в городе Гродно.
«Дрон оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности», – говорится в сообщении белорусской милиции.
После изучения бортовой аппаратуры БПЛА специалисты пришли к выводу, что его запуск был осуществлен из деревни Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. При этом летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу.
Министерство иностранных дел Белоруссии завило протест Вильнюсу в связи с нарушением государственной границы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
Гродно, Анастасия Смирнова
