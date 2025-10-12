«Нам надо успокоиться насчет «Томагавков»: Лукашенко рассказал о тактике Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по теме вероятных поставок США дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» Киеву. Он посоветовал успокоиться в плане возможной передачи такого оружия Украине. Громкие заявления Трампа по этому вопросу – это его особая тактика ведения дел по острым темам, полагает Лукашенко. Он заявил, что заявления президента США о «Томагавках» не нужно воспринимать в лоб.

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. Я как-то говорил уже, что у нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам, прежде всего. Поэтому он, мне кажется, где-то как-то наклоняет соответствующие органы власти и людей. Где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо вот так в лоб это воспринимать, что завтра оно полетит», – сказал белорусский лидер в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Более того, указал Лукашенко, «против любого яда есть противоядие». По его словам, «президент США понимает это лучше, чем кто-либо». «Чтобы не скатиться в эту колею, когда будет к этому яду применено серьезное противоядие, он понимает, что этого быть не должно. Думаю, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немного его как личность», – добавил президент Белоруссии. Он заверил, что «все будет нормально».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину, что тема возможных поставок Киеву «Томагавков» вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность.

Как подчеркнул представитель Кремля, «оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении, высокая дальность, оружие серьезное». Однако, по его словам, «оно не может изменить положение дела на фронтах». Песков при этом отметил, что сейчас «очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность», но Россия по-прежнему готова к мирному урегулированию украинского конфликта.

«Мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров, и из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле», – сказал представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова

