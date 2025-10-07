российское информационное агентство 18+

Вторник, 7 октября 2025, 08:08 мск

Трамп почти принял решение по передаче ракет «Томагавк» Украине, но требует уточнений

Фото: архив сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что «в значительной степени» принял решение по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, но ему требуется выяснить, куда Киев отправит это оружие.

Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили у Трампа, будут ли США поставлять «Томагавки» Украине или продавать их НАТО, что позволит передать их Киеву.

«Да, я почти принял решение, в значительной степени, если подумать. Да, я думаю, что хочу выяснить, что они с ним сделают. Вы знаете, куда они их отправляют? Я задам несколько вопросов. Я не ищу эскалации», – ответил американский президент.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября Владимир Зеленский заявил о согласовании с Трампом ключевых позиций «мегасделки» по закупке оружия у США на общую сумму $90 млрд. В прессе сообщалось, что в пакет войдет в том числе дальнобойное оружие, включая ракеты «Томагавк», о которых просил глава киевского режима 23 сентября в Нью-Йорке на встрече с американским лидером.

Вашингтон, Зоя Осколкова

