В США во время учебного полета разбился истребитель F-16C

В США потерпел крушение военный самолет F-16C Fighting Falcon. Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes.
Авария произошла в Южной Калифорнии. Истребитель F-16C Fighting Falcon упал в 43 км от базы военно-воздушных сил Чайна Лейк.
Пилот катапультировался и получил неопасные для жизни травмы. Медики оказали необходимую помощь.
После крушения возник пожар. На место направилась экологическая бригада для устранения токсичных материалов, включая гидразин, который используется в аварийном энергоблоке на истребителях F-16.
Лондон, Зоя Осколкова
