Четверг, 4 декабря 2025, 08:32 мск

В США во время учебного полета разбился истребитель F-16C

Фото: lockheedmartin.com

В США потерпел крушение военный самолет F-16C Fighting Falcon. Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes.

Авария произошла в Южной Калифорнии. Истребитель F-16C Fighting Falcon упал в 43 км от базы военно-воздушных сил Чайна Лейк.

Пилот катапультировался и получил неопасные для жизни травмы﻿. Медики оказали необходимую помощь.

После крушения возник пожар. На место направилась экологическая бригада для устранения токсичных материалов, включая гидразин, который используется в аварийном энергоблоке на истребителях F-16.

Лондон, Зоя Осколкова

