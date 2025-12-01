Макрон заявил об отсутствии согласованного мирного плана по Украине

Мирный план урегулирования конфликта на Украине не согласован окончательно, это касается, в числе территориальных вопросов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Строго говоря, никакого плана еще нет», – цитирует ТАСС его высказывание в ответ на просьбу прокомментировать процесс согласования американского плана по урегулированию.

При этом президент Франции утверждает, что вопрос о территориях может быть решен «только Зеленским», а замороженные активы РФ и гарантии безопасности, по его мнению, обязательно следует обсуждать с европейскими странами. «Так что пока речь идет о предварительном этапе», – пояснил Макрон.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в Москве продут переговоры главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Главной темой встречи станет американский план урегулирования украинского конфликта.

Париж, Анастасия Смирнова

