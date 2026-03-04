российское информационное агентство 18+

Среда, 4 марта 2026, 09:24 мск

В ВСУ опасаются нехватки боеприпасов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Украинские военнослужащие Украины обеспокоены нехваткой боеприпасов и снижением финансирования на фоне поставок вооружения для американско-израильской операции в Иране. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, российские разведчики перехватили переговоры всушников на линии фронта в зоне спецоперации, из которых следует, что украинские бойцы глубоко озабочены обострением ситуации на Ближнем Востоке.

«Самым большим опасением у украинских боевиков является снижение финансирования и поставок боеприпасов западными странами», – сказал Марочко. Он отметил, что за двое суток с начала боевых действий против Ирана ближневосточная тема обсуждалась в украинской армии чаще, чем происходящее в собственной стране.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что боится нехватки оружия и внимания западных союзников из-за Ирана.

Газета Politico вчера написала, что из-за пересмотра приоритетов США поставки американского оружия Киеву могут прекратиться.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

