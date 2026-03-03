Зеленский боится, что из-за Ирана Киеву не хватит оружия и внимания Запада

Владимир Зеленский боится, что из-за Ирана Киеву перестанет хватать не только оружия, но внимания западных партнеров.

Об этом он рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Я думаю, что атака иранских военных целей была правильным решением. Иранцы производят много оружия для России, особенно беспилотников и ракет, хотя я не думаю, что они смогут это делать и дальше, и, возможно, русские, в свою очередь, будут их вооружать», – сказал Владимир Зеленский в почти 50-минутном интервью в своем кабинете в Киеве, пишет издание.

«У нас могут возникнуть трудности с приобретением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны, например, противотанковые ракеты «Патриот». Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – добавил Зеленский.

«Вы имеете в виду Двенадцатидневную войну в июне 2025 года?» – задал вопрос корреспондент газеты.

«Да, тогда Израиль подвергался атакам Ирана, и программы поставок ракет для нас были замедлены. Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может повториться», – сообщил Зеленский.

«А разве нет риска, что ЕС и США, сосредоточившись на Ближнем Востоке, забудут о проблеме обороны Украины?» – уточнил итальянский журналист.

«Конечно, такой риск существует. Но я надеюсь, что иранский кризис останется ограниченной операцией и не перерастет в затяжную войну. Мы знаем не понаслышке, насколько кровопролитной она может быть», – сообщил Зеленский.

Кроме того Зеленский сообщил, что Украина сможет провести выборы только после того, как завершится конфликт с Россией, и не будет этого делать во время перемирия.

В феврале Зеленский опроверг информацию газеты Financial Times о том, что он намерен утвердить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.

Напомним, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли в 2024 году, выборы должны были состояться весной. Зеленский отменил их, ссылаясь на военное положение.

Киев, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

