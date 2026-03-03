Украина может остаться без американского оружия из-за эскалации на Ближнем Востоке

В Европе опасаются, что из-за затяжной американской операции в Иране Вашингтон может предать забвению интересы Европы. Из-за пересмотра приоритетов США поставки американского оружия Киеву могут прекратиться. Об этом пишет газета Politico.

Военная операция в Иране грозит перерасти в более масштабный конфликт, из которого Вашингтону будет трудно выйти, указывают аналитики. Как отмечает издание, практические последствия вовлечения Вашингтона в продолжительный конфликт на Ближнем Востоке, могут «быть даже более серьезными, чем политические», передает ТАСС. Такой конфликт может истощить американские запасы оружия, поскольку войска США используют его в больших количествах против Ирана. Это грозит тем, что Украина может лишиться американского оружия, говорится в публикации.

Масштабное использование высокоточного оружия, ракет-перехватчиков и боеприпасов американскими войсками против Ирана может заставить администрацию Трампа направить все производственные мощности на пополнение собственных запасов в ущерб предоставлению ракет для продажи Европе и Украине. С таким предупреждением выступил неназванный высокопоставленный представитель исполнительной власти ЕС. В этой ситуации можно ожидать прекращение поставок оружия Киеву, пишет издание.

В свою очередь, как пишет украинское издание «Страна.ua», затяжной конфликт на Ближнем Востоке несет огромные риски для Украины. В частности, Киев, как импортер нефти и газа, столкнется со значительными дополнительными расходами, а финансовая устойчивость ЕС – главного донора Украины – из-за подорожания энергоносителей также заметно снизится. Кроме того, Киев может остаться без ракет к системам ПВО, поскольку они приоритетно будут поставляться в военную зону на Ближнем Востоке. Ранее Владимир Зеленский высказывал опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок оружия Украине. Позже в интервью газете Corriere della Sera Зеленский признал, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет и другого оружия из-за конфликта вокруг Ирана. По его словам, средства ПВО, ракеты и другие вооружения нужны США для войны с Ираном.

