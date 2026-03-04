Минобороны сообщило о поражении мест подготовки и запуска дронов ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили места подготовки и запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия, объекты энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, под удар попали склад боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Военные объекты противника были атакованы оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Также силами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 204 вражестких беспилотников самолетного типа.

Тем временем российские военные продолжают продвигаться на всех направлениях спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и бьют по формированиям противника в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям пяти бригадам ВСУ, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен»*.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике врага в Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Липовка, Рай-Александровка, Кондратовка, Никифоровка, Славянск, Краматорск и Константиновка в ДНР.

Бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Райское, Золотой Колодезь, Доброполье, Белицкое, Сергеевка, Новониколаевка в ДНР, Василевка, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.

Вместе с тем группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны врага и поразила формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово, Гай, Катериновка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Копани, Новоселовка и Верхняя Терса Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и ударили по врагу около Новоандреевки и Кирово Запорожской области.

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1150 боевиков.

* Террористическая организация, запрещена в России.

