Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в Геленджике

В селе Кабардинка в Геленджике обнаружены обломки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты дронов упали на территории трех санаториев.
«Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена», – подчеркнули в оперштабе.
В двух из санаториев туристы не проживали, в третьем – гостей на время отражения атаки эвакуировали в безопасное место.
В настоящее время по всем адресам работают экстренные и специальные службы.
Геленджик, Анастасия Смирнова
