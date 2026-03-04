российское информационное агентство 18+

Среда, 4 марта 2026, 18:34 мск

Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в Геленджике

В селе Кабардинка в Геленджике обнаружены обломки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты дронов упали на территории трех санаториев.

«Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена», – подчеркнули в оперштабе.

В двух из санаториев туристы не проживали, в третьем – гостей на время отражения атаки эвакуировали в безопасное место.

В настоящее время по всем адресам работают экстренные и специальные службы.

Геленджик, Анастасия Смирнова

