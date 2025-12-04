Возобновление экономического сотрудничества России и США взаимовыгодно – Путин

Возобновление экономического сотрудничества России и США будет взаимовыгодным по многим направлениям. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Отвечая на вопросы, лидер России отметил, что у президента США Дональда Трампа, помимо всех прочего, есть экономические причины поспособствовать окончанию украинского кризиса.

«И экономические тоже. Кстати, это может быть энергетическая и другие сферы тоже. Есть множество областей, где возможно восстановление экономических отношений между США и Россией, и это будет выгодно обеим странам», – пояснил Путин.

При этом глава российского государства обратил внимание, что многие американские компании хотят вернуться в Россию, о чем свидетельствуют их письма с просьбой не забывать о том, что они есть. «Они ждут, пока все проблемы будут решены и они будут готовы вернуться, они хотят это сделать», – уточнил Путин.

