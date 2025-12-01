Спецпосланник Трампа проводит встречу с представителем Киева перед поездкой в Москву

Американская пресса сообщила о начале новой встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями Киева по поводу американского мирного плана.

Как уточняется, вторая за сутки встреча проводится во Флориде. Киевскую делегацию представлят глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рестем Умеров, отмечает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Уиткофф завтра, 2 декабря, прибудет в Москву для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube