Спецпосланник Трампа проводит встречу с представителем Киева перед поездкой в Москву

Американская пресса сообщила о начале новой встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями Киева по поводу американского мирного плана.
Как уточняется, вторая за сутки встреча проводится во Флориде. Киевскую делегацию представлят глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рестем Умеров, отмечает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Уиткофф завтра, 2 декабря, прибудет в Москву для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»