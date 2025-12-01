В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Уиткоффа состоится 2 декабря

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 декабря.
«Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам. Он уточнил, что встреча пройдет во второй половине дня.
«Насчет заявления посмотрим. Кадры начала встречи будут», – добавил Песков.
Кроме того, он сообщил, что сегодня Путин проведет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам во вторник.
Ранее Песков заявил, что Уиткофф приедет в Россию до визита президента РФ в Индию, который состоится 4-5 декабря.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»