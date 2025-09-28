«Мегасделка на $90 млрд»: Зеленский ведет переговоры с Трампом о закупке оружия

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о согласовании с Дональдом Трампом ключевых позиций «мегасделки» по закупке оружия у США. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на заявление Зеленского.

По его словам, он «обсудил и согласовал» с Трампом основные моменты. Далее, как утверждает Зеленский, стороны перейдут «к практической реализации».

По сведениям Politico, стоимость вооружений по сделке составит около $90 млрд. В пакет войдет в том числе дальнобойное оружие.

Ранее Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил президента США передать ВСУ крылатые ракеты «Томагавк», предназначенные для поражения целей на больших расстояниях, сообщала газета The Telegraph. Как считает глава киевского режима, высокотехнологичное дальнобойное оружие позволит приблизить мирные переговоры с Россией.

Газета The Wall Street Journal писала, что глава Белого дома рассматривает передачу Украине дальнобойного оружия, в том числе «Томагавки».

В то же время Axios сообщил, что Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет «Томогавк» от имени стран НАТО. По информации портала, это был единственный пункт в заявке от Киева, который американский лидер отклонил, передает RT.

