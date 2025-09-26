российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 сентября 2025, 17:22 мск

Зеленский просит Трампа передать Украине «Томагавки» – Telegraph

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа передать украинской армии крылатые ракеты «Томагавк», предназначенные для поражения целей на больших расстояниях. Об этом пишет The Telegraph.

По мнению Зеленского, высокотехнологичное дальнобойное оружие позволит приблизить мирные переговоры с Россией, говорится в публикации.

Однако, отмечает издание, непонятно, увенчаются ли успехом попытки Зеленского добиться от СШ поставок ракет «Томагавк».

Зеленский в недавнем интервью Axios пригрозил ударами по Москве, если США передадут Украине дальнобойное оружие, и заявил, что чиновникам Кремля надо знать адреса ближайших бомбоубежищ. По его словам, Трамп пообещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений, которые «заставят» российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Зеленского заявил, что «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет». «Американцам об этом следует помнить», – подчеркнул он.

Сегодня угрозы Зеленского в адрес России и руководства страны прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава киевского режима «сыплет угрозами направо-налево», чтобы убедить «своих кормильцев», что он «хороший вояка», хотя «реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются».

Угрозы Зеленского лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире, резюмировал Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

