«Бомбоубежище не поможет»: Медведев отреагировал на угрозы Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Москве, если США передадут Украине дальнобойное оружие. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп пообещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений, которые «заставят» российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров

«Им (представителям российской власти – прим. ред.) надо знать, где расположены их бомбоубежища. Если они не прекратят войну, им они понадобятся», – сказал Зеленский в ответ на вопрос, нужно ли чиновникам Кремля знать, где находятся бомбоубежища. Глава киевского режима добавил, что Трамп якобы одобряет украинские удары по российским объектам энергетической инфраструктуры и военным заводам. Он также заявил, что если Украина получит от США дальнобойное оружие, она его применит.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Зеленского заявил, что «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет». По его словам, это нужно знать Зеленскому. «И американцам об этом следует помнить», – написал Медведев в своем канале в MAX.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме ранее сообщила, что, несмотря на то, что Трамп разрешает продажу американского оружия Украине, он по-прежнему ограничивает его использование для ударов вглубь территории России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube