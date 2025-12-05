В Белом доме в ближайшие недели ждут «хорошие новости» по урегулированию на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что в ближайшие недели появятся «хорошие новости» относительно разрешения конфликта на Украине. Он заявил о прогрессе в урегулировании украинского кризиса.

«Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но мы еще не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении»,– сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Вице-президент США добавил, что он и «весь Белый дом» разочарованы тем, что украинский конфликт пока не удалось завершить.

«Мы на самом деле полагали, и Дональд Трамп миллион раз говорил об этом, что эту войну получится урегулировать проще всего», – сказал он.

В свою очередь, президент США на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома заявил об очень напряженной работе над завершением конфликта на Украине. Трамп считает, что в итоге он будет урегулирован. Американский лидер в очередной раз отметил, что ему удалось прекратить уже восемь конфликтов. «Мы добиваемся этого в отношении еще одного [конфликта] – между Россией и Украиной, если это возможно. И я думаю, что в итоге мы это сделаем», – подчеркнул Трамп.

Напомним, 2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков по итогам пятичасовой встречи сообщил, что Москва и Вашингтон договорились не раскрывать ход переговоров. По его словам, компромиссного варианта по урегулированию украинского конфликта пока не найдено.

Вашингтон, Наталья Петрова

