Пятница, 5 декабря 2025, 18:16 мск

Новая стратегия национальной безопасности США: Вашингтон настроен на нормализацию отношений с Россией

Фото: pixabay

Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой заявлено о намерении добиваться нормализации отношений с Россией и скорейшего завершения украинского конфликта.

В преамбуле к документу говорится, что «американские стратегии со времени окончания «холодной войны» оказались неудачными… чтобы США оставались самой сильной, самой богатой, самой могущественной и наиболее успешной страной в мире на десятилетия вперед, нашей стране нужна связная, сфокусированная стратегия взаимодействия с миром».

Согласно новой стратегии США, одним из общих ориентиров политики должно стать восстановление условий для стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией, для чего, кроме прочего, Вашингтон намерен добиться завершения кризиса на Украине.

«Скорейшее прекращение противостояния на Украине – это ключевой интерес США, поскольку это послужит стабилизации европейских экономик, предотвратит непреднамеренную эскалацию... и восстановит стратегическую стабильность», – следует из документа.

Как считает Вашингтон, конфликт на Украине лишь усилил внешнюю зависимость Европы, в результате европейская цивилизация оказалась на грани исчезновения. «Администрация президента США Дональда Трампа находится в разногласиях с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на конфликт», – отмечается в стратегии.

При этом США не хотят, чтобы НАТО воспринималась как постоянно расширяющийся союз. «Положить конец восприятию НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить, чтобы это восприятие стало реальностью», – подчеркивается в документе.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

