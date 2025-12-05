Белый дом предрек конец Европы

Белый дом в опубликованном в пятницу докладе о стратегии национальной безопасности США предупредил, что в Европе существует риск «стирания цивилизации. Если нынешние тенденции сохранятся, континент станет неузнаваемым через 20 лет или меньше, говорится в документе.

В 33-страничном докладе, с которым ознакомилось агентство AFP, также содержится призыв к «восстановлению американского превосходства» в Латинской Америке.

Из документа следует, что Соединенные Штаты Дональда Трампа хотят положить конец массовой миграции по всему миру и сделать пограничный контроль «главным элементом американской безопасности».

«Эпоха массовой миграции должна закончиться. Безопасность границ является важнейшим элементом национальной безопасности», – говорится в документе под названием «Стратегия национальной безопасности» .

«Мы должны защитить нашу страну от вторжений, не только от неконтролируемой миграции, но и от трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми», – продолжил он.

