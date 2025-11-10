Ракета-призрак: Лукашенко рассказал о барражировании «Орешника» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что новейший ракетный комплекс «Орешник» не будет сосредоточен в одном месте на территории его страны.

Напомним, «Орешник» поступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.

«Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте, – сказал сегодня Лукашенко (цитата по БЕЛТА). – Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар».

Напомним, «Орешник» был впервые применен российскими военными 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России. В августе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России уже началось серийное производство «Орешника».

Лукашенко также заявил, что тактическое ядерное оружие уже вернулось в Белоруссию после обслуживания в России.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас [ядерное] оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», – сказал белорусский лидер.

«Я даже больше сказал: мы его еще раз обслужили – отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия», – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

При этом он пояснил, что не может «это все раскрывать, и не столько для наших людей, сколько для них (за рубежом. – прим. ред.) это показывать».

Минск, Наталья Петрова

