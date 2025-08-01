«Орешник» выпущен в серийное производство – Путин

В России стартовало серийное производство «Орешника». Об этом во время встречи с Александром Лукашенко на Валааме сообщил Владимир Путин.

«У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник», первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала», – сказал Путин журналистам (цитата по РИА «Новости»).

При этом, по словам Путина, вопрос о поставке ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.

«Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – сказал глава государства журналистам.

Напомним, что Путин и президент Белоруссии в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Это уже традиция – они летом посещают Валаам. В частности, визиты на остров были июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

Москва, Елена Васильева

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