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Четверг, 21 ноября 2024, 21:22 мск

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Путин подтвердил удар по Днепропетровску новейшей ракетой

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подтвердил нанесение удара по военному заводу в Днепропетровске новейшей ракетой средней дальности «Орешник». По его словам, Вооруженные силы РФ готовы наносить подобные удары по военным объектам не только на Украине.

Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые применяют свое оружие против российских объектов, подчеркнул Путин. При этом президент обратил внимание, что этот вид ракет не способны нейтрализовать западные системы противоракетной обороны.

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В то же время глава государства отметил, что таким образом был нанесен ответный удар на атаки западными дальнобойными ракета по территории России. Так, по его словам, 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях.

«В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты», – сказал Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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