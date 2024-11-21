«Если кто-то ещё сомневается, то напрасно…» Путин пообещал решительный ответ на агрессию Запада

Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением относительно решения западных государств разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием. Глава российского государства подчеркнул, что после атак 19 и 21 ноября ракетами ATACMS производства США и британскими Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях «спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера».

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты», – констатировал он, особо подчеркнув, что «применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции».

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооружённые Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», – уточнил Путин.

При этом глава государств отметил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе.

«Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – заявил президент РФ.

В то же время российский лидер предупредил, что выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, Москва будет заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны.

«Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено», – уточнил он.

«Подчеркну ещё раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно – ответ всегда будет», – подчеркнул Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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