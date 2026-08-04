Путин легализовал криптивалюты в России

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними.

Москва Август 04, Анастасия Смирнова

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