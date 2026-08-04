российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Экономика

Новости, Кратко

Путин легализовал криптивалюты в России

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними.

Москва Август 04, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин полетит в Китай на саммит АТЭС / Путину доложили о снижении ввода в строй жилья в России / Путин дал сигнал к снижению ключевой ставки ЦБ РФ / Путин пообещал мощный зеркальный ответ на агрессию против России / Путин сообщил о запасе прочности российской энергосистемы на фоне ударов ВСУ / Путин и Трамп обсудили по телефону перспективы конфликта на Украине / Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США / Путин поручил обеспечить автомобильным топливом Калининградскую область

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Путин Владимир,