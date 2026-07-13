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Путин пообещал мощный зеркальный ответ на агрессию против России

Фото: Kremlin.ru

Военные удары по территории России неизбежно приведут к зеркальным ответам, которые будут в несколько раз мощнее, чем способен нанести противник. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – сказал Путин во время посещения выставки Народного фронта «Все для Победы!», на которой среди прочего был представлен макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Москва, Анастасия Смирнова

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