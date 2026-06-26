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Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Гладкова послом в Абхазию

Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла РФ в Абхазии. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия», – говорится в документе.

В мае глава президент принял отставку Гладкова, который на тот момент занимал пост губернатора Белгородской области. На его место был назначен врио главы региона Герой России и ветеран СВО Александр Шуваев, который до этого занимал пост вице-губернатора Иркутской области.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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