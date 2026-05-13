Путин сменил руководителей Брянской и Белгородской областей

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин назначил новых руководителей Брянской и Белгородской областей – ими стали Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Как сообщила пресс-служба Кремля, Александр Богомаз и Вячеслав Гладков ушли с постов губернаторов регионов по собственному желанию.

Ковальчук с 2024 года занимал пост главы правительства Луганской народной республики.

Шуваев является Героем России. Генерал-майор и ветеран СВО. До последнего времени занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

Выборы губернаторов пройдут в Единый день голосования 20 сентября.

Москва, Анастасия Смирнова

Отставки губернаторов

