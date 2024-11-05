Осень для губернаторов: отставка грозит главам 13 регионов

В ближайшее время в России возможны серьезные перемены в губернаторском корпусе: в отставку могут уйти до 13 глав регионов. Такое мнение высказал президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его оценке, уход главы Коми Владимира Уйбы был ожидаем на фоне многочисленных скандалов, один из которых касался взаимоотношений с совладельцем нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым: «пропустил встречу с Алекперовым, оскорбив олигарха и тем самым нанеся региону непоправимый ущерб».

«Можно сказать, что он (Уйба) лидирует по числу скандальных поводов и может претендовать на худшее пиар-сопровождение своей деятельности», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

Как считает Гращенков, с учетом вчерашних отставок глав Тамбовской и Ростовской областей под ротацию могут попасть до 13 губернаторов. Под вопросом остается судьба еще двоих «старожил» – Александра Дрозденко (Ленинградская область) и Сергея Ситникова (Костромская область). Оба руководят регионами с 2012 года.

«Также нельзя назвать устойчивыми позиции и двух других губернаторов: Брянской области Александра Богомаза и Краснодарского Края Вениамина Кондратьева. Их третий срок – тоже под вопросом», – полагает политолог.

По его мнению, вопрос о «партийной квоте» может встать при переназначении на следующий год главы Чувашии от «эсеров» Олега Николаева. При этом эксперт обратил внимание, что слухи о возможной досрочной отставке главы Орловской области Андрея Клычкова (КПРФ) также недавно были вброшены в медиа пространство. На этом фоне вполне возможно, что все партии из парламентской оппозиции в Госдуме в конечном итоге могут получить по одному губернатору, а коммунисты уменьшат свое представительство.

Гращенков не исключает, что под ротацию из-за внутрирегиональных конфликтов может попасть также глава Архангельской области Александр Цибульский. «Кто-то из губернаторов может уйти на повышение в федеральные органы власти, к примеру, глава Камчатки Владимир Солодов или глава Иркутской области Игорь Кобзев», – уточнил Гращенков.

Москва, Анастасия Смирнова

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