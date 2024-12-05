Путин сменил губернатора Курской области

Президент РФ Владимир Путин провел перестановки в руководстве Курской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Алексей Смирнов, занимавший пост главы региона, ушел в отставку по собственному желанию.

В встрече с Хинштейном в Кремле Путин отметил, что в Курской области сейчас востребовано кризисное управление. «А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками. Ну а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем» – сказал глава государства, спросив депутата, готов ли он к такой работе.

В ответ Хинштейн сказал, что для него «это огромная честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен». «Со своей стороны буду делать всё для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи», – отметил депутат.

Москва, Анастасия Смирнова

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