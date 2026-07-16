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Путину доложили о снижении ввода в строй жилья в России

В текущем году в России снижаются объемы ввода в строй жилья. Об этом доложил главе российского государства вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, сокращение небольшое как в строительстве многоквартирных домов, так и в индивидуальном строительстве.

«Беспрецедентный объем ввода жилья поддерживаем – это более 100 млн кв. м несколько лет подряд. Даже в Советском Союзе такого не было. В этом году есть небольшое снижение», – уточнил Хуснуллин.

По его словам, ежегодно вводить примерно по 110 млн кв. м жилья невозможно. При этом вице-премьер добавил, что в целом ввод многоквартирного жилья пока идет на уровне 2025 года.

«Мы подготовили ряд мер по поддержке этой отрасли, надеюсь, что эту тему будем нивелировать», – отметил Хуснуллин, добавив, что в 2026 году объем ввода нежилых объектов больше, чем в 2025 году.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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