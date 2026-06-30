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Решетников заявил о постепенном охлаждении рынка труда в России

Рынок труда в России постепенно охлаждается, в некоторых отраслях экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС «Вести».

«Рынок труда, скажем так, остывает. Иными словами, это соотношение (вакансий и резюме) нормализуется, более того – в каких-то секторах мы видим и четырехдневку, в каких-то мы видим, что с неполной загрузкой, особенно сектора машиностроения и инвестиционные товары», – уточнил он.

Решетников пояснил, что именно эти отрасли первыми ощущают последствия охлаждения экономики, поэтому в них уже наблюдается избыток рабочей силы. В то же время, по его словам, в ряде отраслей продолжается структурная перестройка, из-за которой компаниям становится сложнее работать не только в текущих условиях, но и в среднесрочной перспективе.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время российская экономика уже переохлаждена и в этой ситуации необходимо снижать ключевую ставку Банка России. При этом он сравнил отечественную экономику с коровой, которую сколько не дои, больше молока она не даст, и уточнил, что экстенсивный рост экономики исчерпан.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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