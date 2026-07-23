Правительство РФ обсуждает продление запрета на экспорт автомобильного топлива

В правительстве РФ обсуждают возможность продления запрета на экспорт автомобильного топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняется, речь идет о приостановке поставок дизтоплива для производителей еще на один месяц, а запрет на экспорт бензина, заканчивающийся также в конце июля – на полгода.

По словам одного из собеседников агентства, проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера РФ Александра Новака. Еще один источник утверждает, что такое решение «фактически принято», а запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, как ожидается, будет продлен также на полгода.

Летом в регионах России на фоне многочисленных атак украинских беспилотников по объектам топливно-энергетической инфраструктуры образовался дефицит автомобильного топлива, почти повсеместно были введены ограничения на продажу бензина и «дизеля».

Согласно последним данным Росстата, стоимость топлива выросла почти на 25% по сравнению с прошлогодним уровнем. Резкое повышение цен на бензин сказалось на общей инфляции в регионах – впервые с начала года показатель вырос до двузначных цифр.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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